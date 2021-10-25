التموين: سنطرح 7000 طبق بيض يوميًا بـ 49 جنيها في المجمعات الاستهلاكية

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه فور تحرك أسعار البيض بشكل غير طبيعي، عقدت الوزارة عدة اجتماعات مع وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن، واتفق وزير التموين مع الشركة القابضة على ضخ 7 آلاف طبق بيض يوميا في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، من خلال 1300 منفذ لوزارة التموين على مستوى أنحاء الجمهورية.

سعر البيض 49 جنيها في المجمعات

وأضاف «خليل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه فور انتشار الخبر والتعاقد بين اتحاد منتجي الدواجن والشركة القابضة، شهدت المجمعات إقبالا شديدا وترحابا بأن سعر البيض أصبح بـ 49 جنيها في المجمعات.

ولفت أنه في وقت من الأوقات وصل سعر طبق البيض إلى 24 جنيها، بينما تكلفته كانت 34 جنيها، وبالطبع المنتجين خسروا وخرجوا في هذا الوقت من الإنتاج، ولكن تدريجيا عادوا خلال الخمسة أشهر الماضية، وبدأت الأمور تتعافى، وجرى إنتاج 13 مليار بيضة سنويا، وهذا كاف.

إنتاج 13 مليار بيضة سنويا

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه يتم بيع الخضراوات في المجمعات الاستهلاكية بسعر مخفض عن مثيله بالأسواق بـ 20 جنيها.

بدأت فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في عرض سلعة البيض أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن المعروض في الأسواق بسعر 49 جنيها لطبق البيض في حين وصل سعر الطبق في السوق الحر إلى 60 جنيها.

وتعاونت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ 300 ألف بيضة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بـ6 آلاف و500 طبق بيض في فروع المجمعات الاستهلاكية بمحافظات القاهرة الكبرى كدفعة أولى مع توفير عدد آخر من الدفعات لفروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات الأخرى.