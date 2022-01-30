مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر مجانا في ربع نهائي أمم أفريقيا 2022

يستعد عشاق الساحرة المستديرة للقاء المرتقب بين منتخب مصر والمغرب الذي تفصلنا عنها دقائق قليلة، والذي يقام في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب «أحمد أهيدجو»، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا 2022، لذا ازدادت عمليات البحث حول كيفية مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر مجانا.

مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر مجانا

ويمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر مجانًا عبر منصة «تيك توك» الشهيرة، بموجب شراكة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً في إطار منافسات دور الـ8 من البطولة القارية.

ويمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر القنوات المفتوحة والتي أعلنت إذاعة المباراة وهم:

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- القناة الأرضية المغربية «مفتوحة داخل المغرب» عبر قمر نايل سات: التردد 11512، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500.

- قناة Football على القمر الصناعي «ياه سات» على التردد 11785 ومعدل الترميز 27500، أفقي، وشفرة القناة 12340000abcd0000.

تشكيل مباراة مصر والمغرب

ويبدأ المنتخب المصري بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أيمن أشرف

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

فيما يبدأ منتخب المغرب بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، آدم ماسينا.

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن برقوق، سليم أملاح.

خط الهجوم: منير الحدادي، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

القناة الجزائرية لن تنقل مباراة مصر والمغرب

وكانت القناة الجزائرية أعلنت بشكل رسمي عدم نقل مباراة مصر والمغرب اليوم، وذلك بسبب اختيار القناة نقل مباراتي تونس وبوركينا فاسو، والكاميرون وجامبيا، في دور الـ8 من بطولة أمم أفريقيا حيث يتم نقل مباراتين فقط في كل دور للقناة الجزائرية.