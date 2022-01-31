الأوقاف تعلن عن 2000 وظيفة.. أئمة وخطباء مساجد ومدرسون وعمال

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، أنه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جري توفير 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد على بوابة الوظائف الحكومية، فضلا عن 1000 وظيفة أخرى لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد.

شروط وظائف إمام وخطيب ومدرس

وتضمنت شروط الوظائف لدرجة إمام وخطيب ومدرس الآتي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- مؤهل عال أزهري مناسب.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن جيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- شهادة التأهيل - بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- صورة المؤهل.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

وظيفة عامل مسجد

وأوضحت الوزارة في بيان عن توفيرها 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد.وتضمنت شروط وظيفة العامل:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

- مؤهل أقل من المتوسط «إعدادية عامة - إعدادية أزهرية».

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».

- صورة المؤهل.

يتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ

ويجري تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022م حتى 2/ 3/ 2022م ، مع احتفاظ المتقدم برقم التسجيل الخاص.