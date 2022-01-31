المدينة الجامعية بالقاهرة: العمل مستمر بشكل طبيعي ولا صحة للإخلاء

أعلنت جامعة القاهرة أنه لا صحة لما يتردد بشأن إخلاء المدن الجامعية بالقاهرة، مؤكدة أنه لا تزال المدن الجامعية تعمل بشكل طبيعي بكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي، علمًا بأنه من الإجراءات الروتينية تعقيم المدن وعمليات الصيانة والأمان خلال فترة الإجازة التي يعود فيها الطلاب إلى منازلهم عادة، والأمر كله يتعلق بإجازة منتصف العام الدراسي كما هو معتاد في المدينة الجامعية بالقاهرة.

شائعات إخلاء المدينة الجامعية بالقاهرة

وأهابت جامعة القاهرة في بيان لها، بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، وعدم تصديق مثيري البلبلة، كما طلبت الرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة أي معلومة، مؤكدة أن العمل لكل القطاعات يسير بشكل طبيعي في المدينة الجامعية بالقاهرة.

المدينة الجامعية بالقاهرة

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021 - 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، واستمرار خطط التطعيمات للقاحات كورونا، بجانب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وضرورة إلزام جميع منسوبي الجامعات بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة مع التأكيد على الالتزام لتعليمات أفراد الأمن الإداري فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة من المرض.

وتنتهي الجامعات الخميس المقبل من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري على أن تبدأ السبت المقبل أول أيام إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعام الجامعي الجاري، وموعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني.