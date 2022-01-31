«تحيا مصر»: نسعى لتأسيس 330 منزلا بالتعاون مع المجتمع المدني في بني سويف

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي لصندوق «تحيا مصر»، إن كل أجهزة الدولة، حريصة على توفير فرص الدعم لراعية الأسر غير القادرة، سواء من خلال منظمات المجتمع المدني، أو وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن الصندوق يسعى لدراسة حالة مؤسسات العمل المجتمعي، والفئات المستهدفة داخلها، لتدعيم قدرة هذه المؤسسات في خدمة الأسر المستهدفة من خلالها.

تكثيف الجهود المبذولة في مبادرة «سكن كريم»

أوضح «مختار»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «extra news»، أنه سيجرِ تكثيف الجهود المبذولة في مبادرة «سكن كريم»، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني، لتأسيس 330 منزلا في محافظة بنى سويف، كما أن القوافل الخاصة بأسر« قادرون بإختلاف»، تُعد قوافل نوعية إلى حد ما، لا سيما في احتياجاتهم الشخصية، وأجهزة تعويضية.

قوافل ميدانية تقدم دعم غذائي لأسر «قادرون باختلاف» طوال العام

أضاف أنه يجرِ العمل في إطار أسر «قادرون باختلاف» في أكثر من اتجاه، سواء من ناحية القوافل الميدانية التي تقدم الدعم الغذائي لهذه الأسر طوال العام، بالإضافة إلى العمل في دعم منظومة التعليم الخاصة بأسر «قادرون باختلاف»، ويجرِ العمل على تهيئة البيئة الخاصة بهم داخل هذه المدارس النوعية.

صندوق عطاء

وفيما يتعلق بصندوق «عطاء»، أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، أن صندوق «عطاء» يُعد أول صندوق مالي لدعم أسر قادرون بأختلاف، ويستثمر الأموال من أجل توجيه العائد بشكل كامل لهذة الأسر، موضحًا أن صندوق«عطاء» تم تأسيسة بشراكة بين كلا من بنك ناصر الإجتماعي وبين بنك قناة السويس وأيضا وزارة الأوقاف، وتم المشاركة بـ 180 مليون جنيهًا لتأسيس صندوق «عطاء»حسب توجيهات رئيس الجمهورية، حتى يتسني لنا تقديم مايلزم توفيره لأسر «قادرون باختلاف».

وكشف محمد مختار، أنه يجرِ بالفعل دارسة حالة الأسر قبل خروج أي قافلة من قوافل صندوق تحيا مصر، وجرى العمل مع 46 مؤسسة مجتمع مدني، قبل انتهاء عام 2021، لتوفير الاحتياجات المعيشية لأسر قادرون باختلاف.