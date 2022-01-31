أبرز الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وموجة الصقيع التي تضرب البلاد، تزامنا مع سقوط الأمطار أيضا، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، وجود تقلبات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أماكن سقوط الأمطار غدا، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء، وجود أتربة عالقة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة.

كما يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على فترات متقطعة أحيانا.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

يستمر نشاط الرياح بعد غد الأربعاء، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وعلى فترات متقطعة.

ويستمر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، الخميس، إذ تسقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء مع استمرار نشاط الرياح.

كما تشهد حالة الطقس الخميس، اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 2 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية : درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 3 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09