الأرصاد: «الشوائب العالقة» تؤثر في حالة الطقس غدا

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الذي يؤثر على حالة الطقس البارد، التي نعيشها، سيتحرك غدًا باتجاه شرق البلاد، وتنعدم فرص سقوط الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء، على كل أنحاء الجمهورية، وتكون الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة التي سنلحظها في سماء القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات القناة، كما تعتدل وترتفع درجات الحرارة، وتصل لـ18 و19 درجة مئوية في ساعات النهار، وتصل إلى 8 أو 9 درجات في ساعات الليل.

أضافت «غانم» في تصريحات لمراسلة قناة «Extra News» الفضائية، اليوم، أن الطقس يشهد اليوم، أجواء شتوية وانخفاضًا ملحوظًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى نحو 15 درجة مئوية، لذلك فإن الطقس سيكون باردًا خلال فترات النهار على السواحل الشمالية للبلاد، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس يصل لحد الصقيع

تابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون شديد البرودة على مختلف أنحاء الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع، وبعض المناطق في شمال سيناء تنخفض درجة حرارتها لأقل من 5 درجات، وهناك انخفاض شديد على مرتفعات سانت كاترين، تصل درجة الحرارة إلى 3 تحت الصفر مع تكون الثلوج على المرتفعات.

وأكدت أن هناك تساقط للأمطار منذ صباح اليوم، مع تكون سحب منخفضة وممطرة على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ووصلت لشمال الصعيد، وكانت من خفيفة إلى متوسطة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، وخفيفة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

السحب تتحرك إلى شرق البلاد

أوضحت أنه مع ساعات النهار، بدأت السحب تتحرك إلى شرق البلاد، مع تحرك المنخفض الجوي، وبدأت تؤثر على بعض المناطق من مدن القناة، وسيناء، وما زالت فرص الأمطار قائمة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون أمطار متفاوتة الشدة، وعلى فترات متقطعة.

ولفتت «غانم»، إلى أن اليوم يشهد نشاطًا للرياح، يزيد من الإحساس بالبرودة، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط الرياح، وهذا يكون مثير للرياح والأتربة على المناطق الجنوبية مثل جنوب وشمال الصعيد.