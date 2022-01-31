بعد العاصفة هبة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية يومي الخميس والجمعة

بعد تداولات رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تأثر البلاد بـ العاصفة هبة، عاودت هذه المواقع تداول تأثير العاصفة «ياسمين» على البلاد وهو ما أثار مخاوف المواطنين خاصة وأنّها عاصفة ثلجية وتمّ صفها بأنَّها العاصفة الأقسى منذ 32 عامًا، وذلك بحسب ما نشرته مصلحة الأحوال الجوية اللبنانية وهيئة الأرصاد المصرية.

العاصفة هبة لم تؤثر على حالة الطقس في مصر

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ البلاد لم تتأثر بـ العاصفة هبة، إذ إنّ الكتل الهوائية التي تعمل على إثارة العواصف موجودة في تركيا وبلاد الشام، وتتأثر عادة بالعواصف الثلجية، منوهة إلى أنّ مسمى «هبة» ليس اسمًا علميًا للعاصفة، وإنما هو اسم شعبي أطلقه المواطنون في بلاد الشام، مشيرة إلى أنّ مصر لن تتأثر بأي عواصف ثلجية ولن تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى الصفر، ويكون التأثير الأبرز على البلاد هو الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وهو ما شهدناه خلال يوم الأربعاء الماضي.

تفاصيل العاصفة الثلجية «ياسمين»

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد في حديثها لـ«الوطن» أنّ البلاد تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب وغرب أوروبا، أما العاصفة «ياسمين» فهي عاصفة ثلجية من جنوب شرق أوروبا تؤثر على لبنان وسوريا وبعض المناطق من العراق والأردن، بينما لا تؤثر على مصر بأي شكل من الأشكال.

ونفت «غانم» ما يتمّ تداوله بشأن عاصفة «ريري» و«مالك»، مؤكّدة أنَّ العواصف التي نشهدها خلال الفترة الحالية هي «ياسمين»، مشددة على أنَّه لا يوجد أي أساس علمي لتسمية العواصف وإنما يُجرى تسميتها محليًا من قبل سكان المناطق التي تتأثر بها، بخلاف الأعاصير والتي يتم تسميتها من قِبل الجهات المنوطة والمنظمات الجوية.

تحذيرات من تقلبات يومي الخميس والجمعة

وتقول «منار غانم» إنَّ الفرصة ضعيفة بالنسبة لسقوط الأمطار على القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء وإنما تستمر اليوم خفيفة على بعض المناطق وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أنّه بدءا من الغد نشهد تحسن تدريجي في درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.

ونوّهت الدكتورة منار غانم إلى أنّه من المتوقع أن نشهد مع نهاية الأسبوع الجاري خاصة يومي الخميس والجمعة بعض التقلبات الجوية السريعة في حالة الطقس تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري، ونشاط للرياح يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية والإحساس بمزيد من برودة الطقس، ولن تكون بنفس حدة حالة التقلبات التي شهدناها يوم الأربعاء الماضي، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 15 و17 درجة مئوية.