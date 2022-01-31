«القباج» بمعرض الكتاب: استثمار مصر في الثقافة يوازي إنفاقها على البنية التحتية

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، يرافقها الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، جيرمي هوبكنز، ممثل اليونسيف في القاهرة.

وتفقدت «القباج» الأركان المخصصة لوزارة التضامن، وفي بداية حديثها، هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلة إننا «تربينا على معرض الكتاب، ولنا جميعا ذكريات معه، سعيدة جدا باستمرار هذا السلوك الثقافي والإنساني بالشكل الحضاري»، مشيدة بالإقبال الكبير من جميع الفئات العمرية.

مشاركة وزارة التضامن في المعرض

وتحدثت عن تفاصيل مشاركة وزارة التضامن في المعرض، قائلة، تأكيدا لأهمية الثقافة وتعزيز القيم الإيجابية والوعي الإيجابي في مصر، توازي ما نستثمره في البنية التحتية، بأن نستثمر أيضا في الثقافة، وبصفة خاصة للشباب والنشء، لنعيد للكتاب مكانته الثقافية والتنموية، لأننا نؤمن أن للكتاب رسالة تنموية.

وأشارت إلى تفاصيل مشاركة الوزارة ببرنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، الذي يتضمن عدة محاور، من بينها التوعية بأهمية العمل، والتعليم، والحفاظ على الصحة، وتنظيم الأسرة وإعادة النظر إلى الإعاقة، والتوعية بأهمية النظافة، وتقبل الآخر، وكذلك التوعية بمخاطر المخدرات، وختان البنات والزواج المبكر والهجرة غير الشرعية.

الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يُذكر أنّ الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتستمر فعالياتها حتى 7 فبراير 2022.

وتشهد الدورة الحالية إقبالا جماهيريا كثيفا، حيث أعلنت اللجنة العليا للمعرض وصول عدد الزائرين يوم الجمعة الماضي إلى 127 ألف زائر،ويشارك في الدورة الحالية 1063 ناشرا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.