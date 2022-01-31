أسعار سوزوكي سويفت 2022 بعد تراجع الأوفر برايس.. اعرف المواصفات

مع بداية العام الجديد، تراجعت الزيادات السعرية المقررة بشكل غير رسمي على عدد من السيارات الملاكي موديل 2022 داخل السوق المحلي بسبب «الأوفر برايس» نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض من السيارة، ومن ضمن القائمة التي تراجعت قيمة الزيادة السعرية عنها «سوزوكي سويفت» بعد أن كانت تتراوح بين 19,000 جنيه إلى 23,000 جنيه، وتصل إلى 15,000 على بعض فئات السيارة موديل 2022، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للسيارة.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سويفت 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر.

أسعار سوزوكي سويفت 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الهاتشباك، وتتوافر داخل السوق المحلي في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 214,900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 224,900 جنيه.

تجهيزات سوزوكي سويفت

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي، وينتج قوة قدرها 84 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 12.9 ثانية، وتستهلك متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وتصل سرعتها القصوى 180 كم/س.

وسائل الأمان

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA، ومانع إدارة المحرك ايموبليزر، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء أوتوماتيك، وجنوط رياضية 15 بوصة».

أبعاد سوزوكي سويفت 2022

- الطول 3840 ملم.

- العرض 1735 ملم.

- الارتفاع 1495 ملم.

- طول قاعدة العجلات 2450 ملم.

- ارتفاع السيارة عن الأرض 120 ملم.

- سعة الصندوق الخلفي 211 لتر.