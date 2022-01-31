مواعيد صرف مرتبات فبراير 2022 على 4 أيام

تبدأ الحكومة، في صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بأكثر من 45 وزارة وهيئة وجهة ومصلحة وجهاز تابع للدولة، في الثالث والعشرين من شهر فبراير المقبل.

وحدد كتاب دوري أصدرته وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022، لتكون على مدار أربعة أيام، تبدأ يوم 23 فبراير، وتنتهي 28 من الشهر ذاته.

صرف مرتبات فبراير 2022

ووفقا لـ«المالية»، سيجرى البدء في صرف مرتبات فبراير 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة وجهة يوم الأربعاء الموافق لـ 23 فبراير المقبل ثم بدء صرف المرتبات للعاملين 23 وزارة وهيئة يوم الخميس 24فبرايرمن نفس الشهر.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن جميع العاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات والأجهزة والمصالح التابعة للجهاز الإداري للدولة، يمكنها الصرف في الأسبوع التالي، إذ يمكن الصرف يومي الأحد الموافق لـ27 فبراير، ثم يوم الاثنين الموافق لـ28 فبراير المقبل.

إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي

وشددت «المالية» على أن إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية، إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خصوصا أن مرتبات الـ5 ملايين عامل بالدولة، ستكون متاحة في أي وقت، اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة وزارة وإدارة ومصلحة وجهاز وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من آثار جائحة كورونا المستمرة للعام الثاني على التوالي.