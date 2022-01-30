غدًا.. آخر يوم لصرف مرتبات يناير 2022 للعاملين بالدولة

تختتم وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2022 للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، غدًا الاثنين لنحو 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، وبدأت المالية صرف مرتبات الموظفين بـ 45 وزارة وهيئة وجهة وهيئة تابعة للدولة يوم الاثنين الماضي الموافق لـ 24 يناير، واستمرت في الصرف على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين قبل أن تتوقف بسبب إجازة عيد الشرطة يوم الخميس الماضي.

31 يناير آخر أيام صرف المرتبات

وبحسب كتاب دوري سابق لوزارة المالية في شهر نوفمبر الماضي استكملت عمليات الصرف اليوم الأحد بعد انتهاء الراحات الأسبوعية على أن تنتهي غدا الاثنين الموافق 31 يناير الحالي عمليات الصرف بالكامل في كافة الوزرات التابعة للدولة.

45 وزارة وهيئة وجهة وهيئة تابعة للدولة

ويصرف مرتبات يناير 2022 الموظفون بوزرات «النقل العام، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، ووزارة الأوقاف، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والخارجية، وقطاع الأعمال العام، والتعاون الدولي، والإسكان والتخطيط، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة»

بجانب «الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات» بالإضافة إلى «جهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية، والعاملين بدار الإفتاء، وشئون مجلس الوزراء، والنواب»، إلى جانب المصالح والهيئات والمديريات التابعة للوزرات والهيئات والأجهزة بكافة المحافظات المصرية.

التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية

وشددت المالية بحسب الكتاب الدوري على المسؤولين بالوزارات والجهات والمصالح والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة بضرورة التنبيه على موظفيها اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم وقاية من جائحة كورونا، علمًا بأن المرتبات متاحة في ماكينات الصراف الآلي في الأوقات والأيام المحددة، مطالبة الموظفين والعمال بعدم التزاحم واتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم جميعاً.