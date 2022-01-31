عمر كمال عن انتقادات غنائه مع راقصات بالسعودية: «مش مستاهلة إنك تشتمني»

تعرض الفنان عمر كمال لانتقادات لاذعة خلال الأيام القليلة الماضية بعد حفله الغنائي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهر بجواره مجموعة من راقصات الاستعراضات، مما أثار موجة من الجدل والهجوم عليه.

عمر كمال يرد على الهجوم عليه

وقال عمر كمال في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»: «أنا طلعت لقيت جوايا حب لحاجة اسمها غنا، سعيت في السكة دي وربنا سبب الأسباب والدنيا مشيت معايا ورزقني من وسع بعد ضيقة وتعب، ممكن أكون صح وبعمل خير وممكن أكون غلط وهخش النار».

وتابع عمر قائلا: «ده موضوع هنعرفه في الآخرة لما نقف قدام ربنا، لكن أنا لا أخدت رزقك ولا سرقتك ولا أذيتك ولا أنت كنت طالع منحة دراسية بلد أوروبية وأنا طلعت بدالك ولا أنا أخدت مكانك في شغل أو مرتب أو ترقية في أي حاجة».

وأضاف: «أنا أخترت طريق ومشيت فيه وبس فا الدنيا مش مستاهلة أنك تهيني وتشتمنى ممكن تتابعني لو شايفني بقدم حاجة تبسطك وتغير المود بتاعك للأحسن وممكن متابعنيش لو شايفنى مش بقدم أي حاجة مهمة في الحياة بس متأذنيش بكلامك عشان أنا بني آدم زيك بحس وبزعل وليا أم وأهل أهانتك ليا بتزعلهم».

حفل عمر كمال في السعودية

يذكر أن عمر كمال كان قد شارك جمهوره بفيديو من حفله الغنائي الأخير الذي أقامه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي شارك فيه مع حمو بيكا وحسن شاكوش.

وظهر عمر في اللايف وهو يغني بجوار عدد من راقصات الاستعراضيات وهذا سبب حالة هجوم كبيرة عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.