التضامن: 9400 موظف تقدموا للعلاج من الإدمان.. وإجراءات قانونية ضد 9 آخرين

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة لديها عدد من البرامج تساعد في تغيير الوعي منها برنامج لتوعية المقبلين على الزواج، وهو برنامج مودة لتعزيز قيمة الأسرة المصرية، وبرنامج آخر للتربية الإيجابية للأطفال، وطريقة التعامل النفسي الأمثل معهم، وبرنامج آخر لمكافحة الإدمان وهذا يمس الأسرة وتنشئة الشباب في المرحلة الثانوية والشباب في المرحلة الجامعية، لذا فإن الوزارة تعمل على الأسرة من مختلف الجوانب.

9400 موظف طلبوا العلاج

وأضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم، أنّ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات أثار جدلًا كبيرًا، لكن الدولة ترغب في الحفاظ على حياة مواطنيها، لذا فتحت الباب لتلقي العلاج في سرية تامة ومجانًا، لمساعدة المتعاطين من خلال 28 مركزًا للتعافي في 17 محافظة، وبالفعل هناك 9400 موظف تقدموا بطلبات لتلقي العلاج، ومنذ أمس الأول بدأت الوزارة في تنفيذ حملات للكشف عن المتعاطين، وتطبيق القانون بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

حملات للكشف على الموظفين

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحملات كشفت على 580 موظفًا واتضح تعاطي 6 موظفين في أماكن مختلفة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، ومن يثبت أنه يحصل على علاج ما لن يُطبق القانون عليه، ويُحفظ حقه.

وعن مجهودات الوزارة في تنشئة الأطفال، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، أشارت الوزيرة إلى أنّ هناك متطوعين من الجمعيات الأهلية ينظمون الحضور في المعرض و«الأطفال بيكونوا مش عايزين يمشوا من المعرض، وهناك رد فعل إيجابي من الأسر»، موضحة أن هناك تدريبات مكثفة على التربية الإيجابية والأسرية لمن يرغب في ذلك.

وشددت على أنَّهم سعداء بالمساهمة في تشكيل وعي الأطفال، لترسيخ القيم المهمة مثل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والفرق بين التعامل مع الأولاد والبنات.