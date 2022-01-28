ممثلو 10 دول عربية يزورون مركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان ببورسعيد

زار وفد الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، مركز العزيمة ببورسعيد التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وإعادة دمجهم في المجتمع.

جاءت زيارة وفد الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، والذي ضم ممثلي 10 دول عربية تأكيدا على أهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان، وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى من خلال التمكين الاقتصادي، وتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «بداية جديدة»، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك حرص الصندوق على التنمية المجتمعية للمتعافين من تعاطي المخدرات، بعد علاجهم مجانا وفي سرية تامة.

مركز العزيمة لعلاج الإدمان

ويعد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ببورسعيد، أحد المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذى قام رئيس الجمهورية بافتتاحه العام الماضي، ضمن 3 مراكز جديدة تابعة للصندوق في محافظات «مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد» ، وأن إجمالي عدد المراكز التابعة للصندوق وكذلك الشريكة مع الخط الساخن 16023 تبلغ 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.

تأهيل مرضى الإدمان

وأشاد الوفد بتجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، معربين عن أملهم في الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات.

وتفقد الوفد مبنى التأهيل بالمركز، ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتأهيل بدني ومكتبة، ومسرح، وقاعات تدريب، وتنس طاولة، وبلياردو، وقاعة كمبيوتر، وأنشطة فنية»، كما يتضمن ورش تدريب مهني، «ورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة المحمول»، واطلع الوفد على أعمال بعض المتعافين، وأهدى الوفد الصندوق درع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، تقديرا لدور الصندوق الرائد في مجال الوقاية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع.