التضامن: إعداد مشروع خطة عربية لمكافحة الإدمان 2022 - 2026

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن هناك 448 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، خضع للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي مشيرا إلى أن نسبة التعاطي انخفضت إلى 1.7 % بعدما كانت 8% في بداية بدء الحملات في مارس 2019 .

الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية فى 3 سنوات

وأوضح أنه تم الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية خلال الثلاث سنوات الماضية وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية الى 1.8% بعدما كانت 12 % منهم 10500 سائق خلال 2021 بنسبه تعاطى 1.1% بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في خفض الطلب على المخدرات ،بحضور ممثلى الصندوق

واستعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن، جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات، وإتاحة خدمات العلاج ، كما تم مقارنة بيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية .

تنفيذ استراتيجية وطنية لخفض الطلب على المخدرات

أوضحت البيانات أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطي والادمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التى تم رصدها عام2015 ، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات من 2015 حتى 2020، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015.

وشارك في تنفيذ الإستراتيجة 11 وزارة معنية بالإضافة الى إعداد مشروع الخطة الوطنية 2026 -2022 برؤية موحدة «لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة »بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية وافق على الخطة وجارى الإعداد لإطلاقها .

وأوضحت أنه تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان 2026-2022 بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

تعديل نصوص قانون المرور

‪‬‪ولفتت التضامن أنه تم تعديل نصوص قانون المرور فيما يتعلق بجرائم القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات ،وتم إصداره 2018 .‬‪ ‬‪

28 مركز لعلاج الإدمان بـ 17 محافظة حتى الآن

وأكدت أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان، سنويا مجانا وفى سرية تامة من خلال 28 مركز علاجي بـ 17 محافظة حتى الآن، مؤكدة أنه من المقرر افتتاح مركزين جدد خلال عام 2022 ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية إلى 30 مركز بنهاية العام الجاري .‬‪

الكشف على 90 ألف سائق على الطرق السريعة بجميع المحافظات

وأكد أنه تم الكشف على 90 ألف سائق على الطرق السريعة بجميع المحافظات خلال عام 2021 ، بالتعاون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، كذلك تم تنفيذ برنامج "اختار حياتك "لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنـوياَ بمتوسط استهداف 200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية سنويا .

تم انتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية « أنت أقوي من المخدرات » بمشاركة كابتن محمد صلاح ، والرائد أحمد عبد اللطيف، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه بإجمالي مشاهدات 162 مليون على وسائط التواصل الاجتماعي،ووصل عدد المشاركين بالصفحة الرسمية للصندوق على الفيسبوك 2 مليون مشترك(85% منهم دون سن 35 عام) .

ولفت الصندوق إلى أنه تمتدشين حملة إعلامية بعنوان المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش خلال رمضان 2021 وحققت 33 مليون مشاهدة على وسائط التواصل الاجتماعي وساهمت الحملة في زيادة الاتصالات على الخط الساخن 400% .‬

تنفيذ 40 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر

‪وأكدت أنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، حيث تم تنفيذ أكثر من 137 الف زيارة منزلية للأسر في هذه المناطق للتوعية بأضرار المخدرات، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في القرى المستهدفة من «حياة كريمة ‬»وتم تنفيذ 40 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات وكيفية وقاية الشباب من الإدمان.

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