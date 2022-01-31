«التخطيط»: إطلاق أول حاضنة لرواد الأعمال من «ذوي الهمم»

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بروتوكول تعاون لإطلاق أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوى الهمم، وإقامة برامج متخصصة لدعم الأفكار الابتكارية الموجهة إليهم لإنشاء مشروعاتهم الريادية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى بيان اليوم، عقب توقيع البروتوكول، إن دعم الابتكار ورواد الأعمال وتمكين مختلف الفئات، ومن أهمها ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وتوفير البيئة الداعمة لهم للاندماج فى المجتمع، أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وإن نجاح العملية التنموية يرتبط فى الأساس بأن الإنسان هو محور التنمية، وبتحقيق العدالة والإتاحة.

وأكدت «السعيد» أن هناك اهتماماً ودعماً كبيراً من القيادة السياسية لملف ريادة الأعمال ودمج وتمكين ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، و«التخطيط» لا تدّخر جهداً فى توفير سبل الدعم المختلفة لهذا الملف المهم، متابعة: «الدولة مهتمة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لذوى القدرات الخاصة، وتوفير كل السبل لضمان حصولهم على جميع حقوقهم، وهو ما تأكد بتخصيص 2018 عاماً لذوى القدرات الخاصة، وإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 لتمكينهم، فضلاً عن إقامة حفل اليوم العالمى لذوى الهمم بشكل سنوى تحت شعار (قادرون باختلاف)».

من جانبه، أشار الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الأكاديمية، لدعم الشباب العربى والمصرى، من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والعمل على تمكينهم ودمجهم فى المجتمع.