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السيسي يستجيب لحالة إنسانية.. علاج شاب تعرض لحادث في 2012

كتب:

شريف سليمان
07:14 م | الإثنين 31 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لحالة عرضتها ببرنامجها «صالة التحرير»، لعلاج مواطن يعاني من إصابات نتيجة حادث سيارة، حيث وجه بعلاجه.

تفاصيل الحالة 

ورصدت الإعلامية عزة مصطفى، في حلقة اليوم، من برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، حالة مواطن يدعى قدري عبدالله من ذوي الهمم، تعرض لحادث تسبب في إصابته بكسور متفرقة في جسمه، يحتاج إلى إجراء جراحات في ذراعه وفخذه، لتركييب شرائح ومسامير.

قدري عبدالله يعيش تحت وطأة حالة مرضية ألمت به منذ فترة مرضية، بعدما تعرض لحادث سير أثناء عمله كسائق، إذ قال إنه كان مسافرا إلى الفيوم، وتعرض للحادث، عندما كان عند مدخل مدينة أكتوبر: «تعرضت لكسور متفرقة في جسمي مثل الركبة والكتف ومفصل الفخذ، ولازم حد يسندني عشان أروح الحمام».

سوء الحالة المعيشية بعد الحادث

واصل: «كنت شغال وكنت تمام التمام، ولما عملت الحادث في 2012، قاعد القعدة من وقتها، ومعايا 3 عيال بصرف عليهم، وأحصل على 450 جنيها في الشهر، زوجتي تعمل في المدرسة، وبقالها 6 سنين بتاخد 200 جنيه في الشهر».

وأوضح: «عاوز أعمل العمليات في جسمي، عشان أعيش وأعيِّش عيالي، لأني مش معايا جنيه في بيتي، ولا بطلع شمال ولا يمين».

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