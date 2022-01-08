مفيد فوزي: عمري ما سمعت مهرجانات.. ومؤدوها أذى شديد في حياتنا

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور احتفالات عيد ميلاد القيامة المجيد في الكاتدرائية كل عام تقليد محترم للغاية، موضحًا: «هذا التقليد يهز قلبي وقلب أي قبطي في مصر لأنه يذكر الناس ببساطة بزمن أحرقت فيه الكاتدرائية، ثم جاء رئيس محترم يملك خيالا وقيما جمالية سياسية يبني كاتدرائية للمسيحيين ويعتاد زيارتها كل عيد ميلاد».

من حق الحكومة الارتقاء بالذوق العام

وتطرق فوزي خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس» عبر قناة MBC مصر، إلى الفن في هذه الفترة، مؤكدًا أنها لا يمكن أن يطلق عليها «زمن الجمال في الفن»، لأن مطربي المهرجانات «أذية شديدة في حياتنا»، وأن من حق الحكومة والدولة المصرية الارتقاء بالذوق العام.

وتابع: «أدعم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في معركته وضد من يقول دعوهم يغنون، فالناس ليست سعيدة بهذا اللون من الغناء، وعمري ما سمعت مهرجانات ولما بسمع بتأذى لأنني تربيت على أم كلثوم وعبدالحليم حافظ».

لغتنا الجميلة بتتمرمغ

وأشار، إلى أن كوكب الشرق أم كلثوم كانت عندما تغني شعرا باللغة العربية الفصحى يردده الناس في اليوم التالي، وكانت اللغة العربية مُصانة: «الآن لغتنا الجميلة بتتمرمغ، وكل الإعلانات في الشوارع نزل الأبلكيشن، طب أنزلها ازاي؟!».

ونفى الإعلامي مفيد فوزي، أن يكون قد استمع إلى أغنية الغزالة رايقة للطفل محمد أسامة، عن فيلم من أجل زيكو، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية: «أعتقد أن أذني لم تسمع شيئا مثل هذا، والغزالة تبقى رايقة لما أسمع جفنه علم الغزل للراحل محمد عبدالوهاب، ويا ليلة العيد آنستينا، وكل غناء فيروز».