أبرز تصريحات مفيد فوزي.. المهرجانات الشعبية «مرمغت» لغتنا العربية

ظهر الإعلامي مفيد فوزي ضيفا على إحدى حلقات برنامج «كلام الناس» مع المذيعة ياسمين عز، وخلال الحلقة كشف عن كثير من الآراء والتصريحات الصادمة التي جعلته تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

مفيد فوزي يعلق على تريند الفنانين

وكان من بين هذه التصريحات تعليق مفيد فوزي على تريند الفنانين، وفضح حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فقال إن ما يحدث لم يكن متواجدا من قبل وكانوا يعتمدون فقط على الهمس فقال «على سبيل المثال فاتن حمامة زعلانة مع عمر الشريف فحد يهمسلي في ودني فاتن زعلانة مع عمر».

وتابع فوزي أن المسائل كانت تدور في إطار الهمس ولم يعرفوا أبدا علانية الأسرار فقال «زمان كان فيه حياء، النهارده فيه قلة حياء علانية ولا أعلم كيف يصدر تشريع يعاقب الذين يسيئون إلى بعضهم».

وأكد فوزي أيضا أن التريند تلجأ له أصحاب النفوس الضعيفة حيث قال «هو مثلا محمد صلاح بيعمل ترند لا عمر الشريف عمل ترند لا ولا الدكتور زويل واللى بكلمك عنه دا النجاح دول مبيلجأوش لترند انما الترند تلجأ له النفوس الضعيفة، ومن جهز فكرة الترند أراد أن يقضي نسبيا على القيم».

مفيد فوزي يكشف عن رأيه في المهرجانات

كما تحدث أيضا الإعلامي مفيد فوزي عن ظاهرة المهرجانات فقال إن من يغنون المهرجانات «هم أذى شديدة فى حياتنا، وأنا أعتقد أن من حق الدولة أن ترتقي بالذوق، وكشف عن أنه يقف مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر في معركته وأنه ضد بعض المثقفين الذين خرجوا علينا مؤيدين لهذا النوع من الغناء».

وأكد فوزي أنه لم يستمع أبدا إلى أغاني المهرجانات وأنه يتأذى عند سماعهم لأنه تربى على أغاني عبد الحليم حافظ وأم كلثوم قائلا «كانت أم كلثوم لما تغني شعرا يرددها الناس في اليوم التالي، كانت اللغة العربية مصانة، الآن لغتنا الجميلة بتتمرمغ».

وخلال الحلقة، وجَّهت المذيعة سؤالا إلى مفيد فوزي حول من يضحكه أكثر من نجوم الكوميديا، عادل إمام أم سمير غانم أم سعيد صالح؟، فقال «عادل إمام أيقونة الضحك في زمنه، وسيظل هو الضحكة الصافية الأكبر ولما أقول كده ليس انتقاصا من سعيد صالح أو سمير غانم، ولكن عادل إمام ربنا خلقه كده».

كما تحدث أيضا عن المطربين والفنانين الأفضل خلال الحلقة فقال إن مطربة مصر الأولى هي أنغام، وأن نجمة الشباك هي منى زكي، ولكن كان رأيه صادما في عمرو دياب فقال «عمرو بيطلع على بنت حلوة وحضوره اجتماعي فقط ولكن لا صوت له ولا أسمعه ولم يشارك في أي شيء قومي متعلق بالبلد، هو عضلات وظريف وحضور اجتماعي».