رسائل نارية من مفيد فوزي لـ6 نجوم.. أبرزهم عادل إمام وعمرو دياب

يُعرف الإعلامي الكبير مفيد فوزي بأسئلته الصريحة وحوارته الجريئة على مدى رحلته الإعلامية الطويلة، كما أن آراءه الشخصية لا تخلو من الصراحة والشفافية للمتلقين، وقد تكون صادمة للبعض.

وخلال مقابلته مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وجه الإعلامي مفيد فوزي رسائل نارية وأخرى مشيدة لعدد من نجوم الفن، كانن أبرزها للفنان الكبير عادل إمام والمطرب عمرو دياب والفنانة أنغام.

عادل إمام

قال الإعلامي مفيد فوزي إنّ الفنان عادل إمام أيقونة الضحك في زمنه، وسيظل الضحكة الصافية الأكبر، وهو ما لا ينتقص من الفنانين الراحلين سعيد صالح وسمير غانم، «الضحك عند عادل إمام إنه يعمل موقف مش يعمل شقلباظ، مش ضحك الضرب على القفا، ودلوقتي مفيش حد من الشباب بيضحكني».

عمرو دياب

وأضاف أن «المطرب عمرو دياب ممكن يطلع مع بنت حلوة، وحضوره اجتماعي فقط، لكن لا صوت له، ولا أسمعه، ولم يشارك في أي شيء قومي متعلق بالبلد».

وتابع، ساخرا: «محمد منير غنى فرحة الصعيد، بس تفتكري عمرو دياب في دماغه أصلا اللي بيحصل في الصعيد من إنجازات؟ لا خالص، أنسي تمامًا، هو عضلات وظريف وحضوره اجتماعي، بس عضلات فقط، وقدم قبل كده أغاني وطنية بس ملهاش دوي، مش زي علي الحجار الذي يُعد قيمة».

أنغام

وكشف الإعلامي مفيد فوزي، عن رأيه في المطربة التي تستحق لقب «مُطربة مصر الأولى» في الوقت الحالي قائلا: «أنغام بلا منازع».

منى زكي

وأوضح أن نجمة الشباك في السينما بعد نادية الجندي ونبيلة عبيد هي الفنانة منى زكي.

رشوان توفيق وشريفة ماهر

وحول بروز المشكلات الشخصية للفنانين على السطح مؤخرا، قال «فوزي»: «ليس هناك شيء في الحياة اسمه السرية، ورشوان توفيق وابنته دخلا في مناقشة شخصية خطيرة، وتابعت كذلك خلافات الفنانة شريفة ماهر وابنها، وأظن أنه من المهم جدا صدور تشريع يمنع ظهور الإساءات الشخصية على الشاشة».