حسن الرداد عن رغبته في العيش بالسعودية: «محرف ووراه عيال متخفية»

خرج الفنان حسن الرداد عن صمته للرد على موجات واسعة من الهجوم التي طالته على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب أحد التصريحات المنسوبة إليه أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، قال فيه إنه يتمنى العيش في السعودية لأنها ملتقى الفنون، وهو ما نفاه تماما في تدوينة عبر حسابه على «تويتر».

الرداد ينفي تصريح رغبته في العيش بالسعودية: «هدفهم عمل تريند على حساب اسمي»

وقال الرداد، في التدوينة التي نفى خلالها التصريحات المنسوبة إليه، «تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير، كل هدفهم هو عمل تريند على حساب اسمي، ويردده وراءهم شوية عيال متخفية وراء أجهزة إلكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح».

وتواجد الفنان حسن الرداد برفقة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في المملكة العربية السعودية، لحضور حفل «Joy Awards» الذي أقيم في العاصمة الرياض، الخميس الماضي، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والأجانب، وضم الحفل دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان بالإضافة إلى محمد هنيدي، رامز جلال، عمرو يوسف، دينا الشربيني، روجينا وأشرف زكي، بخلاف النجوم العالميين جون ترافولتا وسلمان خان.

حسن الرداد يقدم مسرحية «عائلة كازانوفا» بـ «موسم الرياض»

ومن المقرر أن يقدم حسن الرداد بالتعاون مع عمرو يوسف مسرحية جديدة بعنوان «عائلة كازانوفا» ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تجمع مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم ميريهان حسين ونسرين طافش بالإضافة إلى هالة فاخر وسليمان عيد، ومن المقرر أن يبدأ عرضها في فبراير المقبل.

ولكن تكن «عائلة كازانوفا» هي العمل المسرحي الوحيد الذي قدمه حسن الرداد في موسم الرياض، حيث سبق وقدم في بداية يناير الجاري، مسرحية بعنوان «في نص الليل»، شاركته الفنانة غادة عادل بطولتها، بجانب عدد من الفنانين.