نائب محافظ كفر الشيخ يطلق إشارة بدء ماراثون الدراجات على الطريق الدولي

كرم عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الفائزين في ماراثون الدراجات ضمن المشروع القومي للدراجات، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وأطلق نائب محافظ كفر الشيخ إشارة بدء الماراثون من ميدان الملك عبدالله على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» حتى كمين «30 يونيو - القرضا سابقا» والعودة، بمشاركة 150 شابا وفتاة وطفل وسيدة من كافة الأعمار السنية، وسط تواجد رجال الأمن وسيارات الإسعاف.

تكريم الفائزين بمشاركة 150 متسابقا من كافة الأعمار السنية

ووجه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل المشاركين في الماراثون من كافة الأعمار السنية، كما أشاد بالتنظيم وبرجال الأمن الذين حرصوا على التواجد لتأمين المشاركين، ورجال الإسعاف، جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة ومندوبي وزارة الشباب والرياضة محمد منصور، وميار السيد مرسي، من الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

مسيرة رياضية شبابية

وفي وقت سابق، قاد نائب محافظ كفر الشيخ، مسيرة رياضية شبابية ضمن احتفالات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي انطلقت من ديوان عام المحافظة وحتى مدخل المحافظة بكمين القرضا، بمشاركة نحو 400 شاب وفتاة.