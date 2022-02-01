بعد «الصالحية».. الاحتلال يخطر عائلة «سالم» بإخلاء منزلها بالشيخ جراح

لا تزال الاعتداءات والتضييقات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين وخاصة أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مستمرة، فبعد المأساة التي تعرضت لها عائلة الصالحية، عقب هدم قوة من جيش الاحتلال منزلهم في 19 يناير الجاري، قامت الشرطة الإسرائيلية بإخطار عائلة «سالم» مساء اليوم الاثنين بإخلاء منزلها الواقع في حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة.

قرار بإخلاء منزل فلسطيني

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارا مساء اليوم بإخلاء المنزل الواقع في منطقة تعرف بـ«أرض النقاع» بالشيخ جراح، وذلك تمهيداً لاستيلاء المستوطنين عليه، أو هدمه كسابقه.

مستوطن يقدم أوراقا مزورة

وقال مالك المنزل وفقاً لوكالة «وفا»، إنّه علم بالقرار الإسرائيلي من خلال محاميه، حيث صرّح: «المحامي خبرني إني لازم أطلع من بيتي في مدة تبدأ من الأول من آذار لحد الأول من نيسان الجايين»، وتابع أنّ ذلك القرار قد جاء عقب تقديم أحد المستوطنين ويدعى «يونتان يوسف» وهو حفيد الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف، أوراقاً مزورة يدعي فيها ملكيته للأرض والمنزل، وبموجبها تم اتخاذ قرار بالإخلاء، وأضاف «سالم»: «سنقدم استئنافًا للمحكمة الإسرائيلية لإلغاء القرار، ولن نصمت عن حقنا في أرضنا وبيتنا»، ويشار إلى أنّ المنزل المهدد بالهدم تقطن به 3 عائلات مكونة من 10 أفراد.

ويذكر أنّ قرار إخلاء منزل عائلة سالم سبق وأن اتخذ من قبل إحدى محاكم الاحتلال عام 1987، إلاّ أنّ العائلة استطاعت حينها من تجميد القرار في العام ذاته، وعقب مرور نحو 34 عاماً على القرار، وتحديداً في عام 2012، عاد المستوطنون مرّة أخرى إلى فتح الملف وذلك بهدف تنفيذ قرار المحكمة بموجب قانون «التقادم على حكم مدني»، حيث يتيح ذلك القانون إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاماً من تاريخ صدوره، وتسلمت العائلة قرار إخلاء جديد عام 2015، وكانت هي المرة الثانية التي يصدر فيها قرار بالإخلاء، وتم إمهال العائلة مدّة لإخلاء المنزل حتى تاريخ 29/12/2021.