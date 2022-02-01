حمو بيكا: أجري في الحفلة 8 آلاف دولار .. بدفع مرتبات 100 ألف شهريا

قال مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، إن فريق عمله يتقاضون منه مبلغا يقدر بـ100 ألف جنيه شهريًا كمرتبات لهم، كما أن أجره يتراوح ما بين 7 لـ 8 آلاف دولار في الحفلة الواحدة خارج البلاد، موضحًا في الوقت ذاته أنه يستعد لفتح محل جزارة وكافيه خلال الفترة المقبلة في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وذلك خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، والذي يُعرض على قناة «ETC».

بيكا: حجم شعبيتي في الحفلات والشارع أكبر من عمر كمال

وأضاف «بيكا»، أنه رفض الحصول على جنسية من إحدى الدول العربية، كما أنه لا يوجد له دخل في جمهورية مصر العربية بعد وقف حفلاته، «اللي بيحصل معايا ميرضيش حد، أنا أكل عيشي اتقطع داخل مصر»، كما أعرب حمو بيكا عن حزنه الشديد من وقفه عن الغناء من جانب نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حجم شعبيته في الحفلات والشارع أكبر من المطرب عمر كمال، «مسامح عمر كمال على اللي عمله».

حمو بيكا: مسامح عمر كمال

وأوضح مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، أنه مسامح مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عما بدر منه تجاه بيكا، ولكن «شعبيتي في الشارع والحفلات أكبر منه»، إذ قال بيكا في وقت سابق «عمر كمال شمتان فيا، عشان هو بقى يغني وأنا لا، وهو مش أول مرة يعمل معايا كده، وأنا خلاص مسحت كل حاجة نزلتها إمبارح، لأني كنت عايز أوصل رسالة لعمر كمال وهي وصلت خلاص، ومش عايز أعرفه تاني».