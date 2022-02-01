إياد نصار في أزمة كبيرة خلال أحداث فيلم 11.11

يستعد صناع فيلم 11.11 للاحتفال بطرح الفيلم في دور العرض من خلال إقامة عرض خاص للعمل مساء اليوم الثلاثاء، في إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور جميع أبطال العمل وعلى رأسهم الفنان إياد نصار.

أبطال فيلم 11.11

وقبل عرض فيلم 11.11 والمقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 فبراير نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه، حيث إنه يضم عددا كبيرا من الفنانين وعلى رأسهم إياد نصار وغادة عادل ومحمد الشرنوبي وعمر الشناوي وهند عبد الحليم وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم إنجي المقدم وهو من إخراج كريم أبو زيد.

وتدور أحداث فيلم 11.11 في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويرجع اسم الفيلم إلى حدث كبير يقع في الساعة 11 و11 دقيقة يجعل بطل العمل إياد نصار يتورط في أزمة كبيرة ويتسبب في تورط عدد من الأشخاص معه.

أعمال إياد نصار

يذكر أن الفنان إياد نصار كان من المفترض أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل لازم شمسية وذلك بجانب منى زكي وأحمد رزق وإسعاد يونس وفادية عبد الغني وعدد آخر من الفنانين ومع المخرج كريم الشناوي إلا أن منتج العمل أعلن خروجه من السباق الرمضاني بسبب فيروس كورونا.

وكان قد عرض مؤخرا للفنان إياد نصار فيلم الكاهن والذي شارك فيه بجانب محمود حميدة وحسين فهمي وجمال سليمان وفتحي عبد الوهاب وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتمكن من تحقيق نجاح كبير وسط المنافسة الكبيرة في السينمات.