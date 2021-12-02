إياد نصار: «أنا وعز فيه فرق طول بينا.. ومش هقول سبب انفصالي عن زوجتي الأولى»

قال الفنان إياد نصار، إنه لا يؤدي دور صعيدي، بسبب كثرة الأدوار المعرضة عليه في الدور الصعيدي، ولا زال يبحث عن دور جيد، متابعا: «أنا بعشق اللهجة الصعيدية، وحاسس إنها منطقة ممكن أضيف حاجة فيها، ومعنديش مشكلة بس الظروف بتيجي، أن لسه مجتش في دور صعيدي، وبحس اللهجة الصعيدي حاجة أصلا ممكن يستخبى الممثل وراه، خاصة أهل الشام، عشان نطق الجيم والدال، حاسس إن لسه الأعمال الصعيدية متقدمش بشكل جديد في الوقت الحالي».

سأتعاون مع عمل فني مقبل مع منى زكي

وأضاف نصار خلال استضافته في برنامج «توب تريندنج» المذاع على فضائية TEN، أن يستعد للمشاركة في عمل درامي مع الفنانة منى زكي والفنان أحمد رزق في رمضان المقبل، حيث سيتم مناقشة موضوع اجتماعي، لافتا إلى أنه يحترم فنيا الفنان منى زكي وعمل معها في مسلسل أفراح القبة وشعر الفرح، مبينا أنه يحب النجم الذي يندمج في الشخصية ولا يترك بصماته في الشخصية مبينا أنها أدت دور رائع في مسلسل لعبة نيوتن.

دوري في شخصية محمد مبروك أبكى الشعب المصري كله

وأوضح الفنان أن دوره في شخصية الشهيد محمد مبروك في مسلسل الاختبار 2 أبكى الشعب المصري كله، لافتا إلى أنه بكى أثناء تصوير المسلسل لأنه تخيل كل الأحداث بشكل حقيقي والتقى بعائلة الشهيد محمد مبروك لمعرفة تفاصيل حياته، موضحا أن أسرة محمد مبروك فخورة بما قدمه الشهيد وهذا جعله يشعر بمسئولية كبيرة عند تقديم الدور.

مبسوط بالشغل مع أحمد عز

وتابع: «اتبسطت بالشغل مع أحمد عز خصوصا في فيلم الممر وهو ممثل مجتهد وبتربطني علاقة صداقة به قوية خاصة بعد فيلم الممر، ولما عرفته في الممر لاقيته حريص جدا إني أعمل المشهد الأكشن بشكل مضبوط وصعوبته الفيلم نفسه، وفي فرق طول بيني وبين عز وهو مجتهد وبيحب شغله جدا، وأنا مش هرد على سؤال سبب انفصالي عن زوجتي الأولى وإحنا العلاقة بينا فيها احترام وإحنا حاولنا إنا الأولاد ميتأثروش نفسيا».