إياد نصار لـ«الوطن»: فيلم الكاهن من أصعب الأعمال اللي اشتغلتها

يتابع الفنان إياد نصار خلال هذه الفترة ردود أفعال الجمهور على فيلمه الجديد «الكاهن» بعد طرحه مؤخرا في دور العرض، حيث إنه كان قد تم طرحه في السينمات يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 ديسمبر 2021.

إياد نصار يكشف كواليس فيلم الكاهن

وعن كواليس تصوير فيلم «الكاهن» قال الفنان إياد نصار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الفيلم صعب واتصور في أماكن صعبة جدا، وطبيعته من الأفلام اللي فيها حركة دائمة وفيها مناطق طول الوقت بتتحرك في تصويره ومن أصعب الأفلام اللي علمتها».

ولكن بالرغم من هذه الصعوبات إلا أن إياد نصار كشف عن أنه شعوره بالتفاؤل بهذا العمل وأنه سيحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور.

كما كشف «إياد» عن أن فيلم الكاهن يناقش موضوع نظرية المؤامرة والعالم السرى الذي يتحدث عنه البعض طوال الوقت قائلا «زي أفلام the davinci code ودى نوعية أعمال متعملتش عندنا قبل كدا واحنا من حقنا ندخل على العالم ده، وندور ونشوف ونطرح الموضوع بمنطقنا».

أبطال فيلم الكاهن

يذكر أن فيلم الكاهن هو بطولة إياد نصار وحسين فهمي ومحمود حميدة وفتحي عبد الوهاب وجمال سليمان ودرة ومحسن محيي الدين وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان قد احتفل أبطال الفيلم بالعرض الخاص له يوم الثلاثاء الماضي في أحد السينمات في منطقة الشيخ زايد بحضور درة وإياد نصار وجمال سليمان وحسين فهمي وعدد من الضيوف منهم بشري وإنجى وجدان وعمر السعيد وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة الأبطال بطرح الفيلم.