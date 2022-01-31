نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجه بأعمال تطهير «مصرف الرشاح»

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع كافة أنواع المخلفات بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية، وتكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات وتراكمات القمامة بمخرات السيول والمصارف والترع، لما لها من تأثيرات ضارة على الصحة العامة، مؤكدةً على جميع الأجهزة التنفيذية والمختصة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لتحقيق تحسين ملحوظ بمنظومة النظافة، يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

إزالة القمامة والحيوانات النافقة

وأكدت «عبد المنعم» أن جهود النظافة أسفرت عن تطهير «مصرف الرشاح» بمنطقة حلوان البلد، من أجل خلق بيئة نظيفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكافية للحد من انتشار الفيروسات والأمراض، حفاظاً على سلامة المواطن وصحته، وأوضحت خلال جولتها بأحياء المنطقة الجنوبية أن فرق العمل والأجهزة المختصة قامت برفع كميات من القمامة الملقاة داخل الرشاح، إلى جانب الحيوانات النافقة، والتي ينتج عنها روائح كريهة، وما ينتج عنها من تلوث للبيئة المحيطة بالرشاح، والتأثير المباشر على صحة المواطنين، حيث تم استخدام المعدات والآلات المخصصة لهذا الغرض، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

تكثيف دوريات النظافة

وشددت نائب المحافظ على تكثيف الأعمال لحين الانتهاء من كامل أعمال التطهير، ورفع ما يستجد من مخلفات، مشيرةً إلى المتابعة المباشرة لهذا الموقع لحين تحقيق النظافة التامة له، كما دعت رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومشرفي المربعات ووحدات الرصد البيئي، بضرورة المتابعة المستمرة ورفع المخلفات أولاً بأول، لعدم تراكمها، من خلال تكثيف دوريات أعمال النظافة ورصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب التواجد المستمر للقيادات بصورة مستمرة بين المواطنين، للاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها، وبذل أقصى جهد للحصول على رضا المواطن من خلال تحسين الخدمات المقدمة، إلى جانب الاهتمام بحملات التوعية للمواطنين بمنع القاء القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة فى المصارف والرشاحات وشوارع الأحياء، لتغيير هذه السلوكيات التي تؤثر على الصحة العامة والبيئة في المقام الأول، علاوة على استمرار حملات تطهير مخرات السيول.