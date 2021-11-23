نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من إخلاء «أبو قرن» في ديسمبر

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال إزالة عزبة أبو قرن بمصر القديمة ونقل سكانها تسير على قدم وساق ضمن خطة القضاء على العشوائيات غير الآمنة.

وأضافت عبدالمنعم، لـ«الوطن»، أنه سيتم الانتهاء من إزالة المنطقة بالكامل ونقل سكانها وتسليمهم وحدات مجهزة في مشروع «معا» خلال الشهر المقبل وذلك للانتهاء من نقل قرابة 4700 أسرة وتغيير حياتهم للأفضل بتوفير مسكن آمن وحياة كريمة بها كل الخدمات والمرافق والقضاءعلى أى مظاهر عشوائية.

القضاء على القنابل الموقوتة

وأشارت إلى أن أبو قرن كانت ضمن المناطق غير الآمنة وجارٍ إزالتها حيث سيتم استغلالها ضمن إقامة مشروع حدائق الفسطاط المستهدف إقامته على 500 فدان لزيادة الرقعة الخضراء وجعلها مصدر جذب سياحي ومتنفسا للمواطنين، مشددة على أن ملف تطوير العشوائيات يأتي على رأس أولويات الحكومة، بإزالة المناطق غير الآمنة التي تعتبر بمثابة قنابل موقوتة لتحويلها إلى مناطق حضارية، موضحة أن رئيس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية ونقل الاهالى إلى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها وتجهيزها بالمدن الجديدة.

مشروع تلال الفسطاط

ومن المستهدف نقل نحو ألف أسرة وإزالة نحو 200 عقار خلال الفترة المقبلة من عزبة أبو قرن تهميدا لإخلائها وتسليمها للقائمين على تنفيذ مشروع تلال الفسطاط بالقاهرة، وكانت أبو قرن من المناطق الخطرة بمصر القديمة، حيث كان سكانها يعانون على مدار العقود الماضية من مثلث الرعب الجهل والفقر والمرض والتسرب من التعليم وتدنى الرعاية الصحية.

يذكر أن مشروع «معا» أطلق مبادرته الفنان محمد صبحى ليكون موقعا حضاريا لاستيعاب سكان العشوائيات وتغيير حياتهم للأفضل، حيث يضم المشروع نحو 4700 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث، بالإضافة إلى محال وخدمات ومساحات خضراء وملاعب ونوادٍ، بالإضافة إلى منطقة حرفية وحضانات ومدارس ومناطق ترفيهية.