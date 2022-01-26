نائب محافظ القاهرة: استمرار حملات مصادرة الشيشة من المقاهي

طالبت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتكثيف أعمال النظافة اليومية بشكل دوري ورفع كل أنواع إشغالات المحلات والكافيهات مع عمل المحاضر اللازمة بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للحد من هذه المخالفات مع مصادرة الشيش بالمقاهي لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، فضلا عن رصد كل مخالفات البناء وعمل المحاضر اللازمة بذلك وتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية مع التأكيد على رصد كل المخالفات الخاصة بالبناء وإزالتها في المهد وإبلاغ مديري الإسكان بالأحياء لعمل المحاضر اللازمة.

متابعة ملفات النظافة ومخالفات البناء

وكلفت نائب المحافظ، في اجتماعها مع رؤساء الأحياء، مسؤولي التخطيط والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بتقديم تقرير دوري، موضحا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز للخطة الاستثمارية، إلى جانب رصد ومتابعة ملف النظافة والإشغالات ومخالفات البناء على مدار اليوم، كما شددت على عقد اجتماع دوري مع رؤساء الأحياء لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية.

تقييم رؤساء الأحياء

وأشارت إلى حرص المنطقة الجنوبية على التقييم المستمر لأداء رؤساء الأحياء من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة وتحسين منظومة العمل، مع التأكيد المستمر على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.

الخطة الاستثمارية

وشددت على سرعة تنفيذ وإنجاز المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء وإلزام الشركات المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد، والتأكيد على مستوى النظافة بكل حي وحالة الإشغالات ومخالفات المقاهي والمحلات، إلى جانب مخالفات البناء والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية والرد على شكاوى المواطنين وملفات التصالح في مخالفات البناء باعتبارها من المعايير الأساسية لتقييم كفاءة الأحياء.

كما وجهت نائب المحافظ، حي دار السلام بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة من خلال إزالة كل أنواع الإشغالات والتعديات على خط التنظيم لاستكمال أعمال الرصف بشارع الجسر البراني، إلى جانب استكمال أعمال الرصف في شارع المحجر، فضلا عن ضرورة الحصول على تصاريح المرور اللازمة للبدء في رصف شارع النادي بالمعادي لعمل التحويلات المرورية، إلى جانب القيام بحملة نظافة مكثفة بنطاق الحي وتشمل محيط مخر السيل.

كما أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التنسيقية مع المرافق لاستكمال أعمال الرصف بشارع عبد الكريم بحي الخليفة وتوفير مسارات بديلة لمد الكابلات الكهربائية قبل البدء في الأعمال.

حملات أمام محطة سعد زغلول

وطالبت نائب المحافظ، حي السيدة زينب بتكثيف حملات الإشغالات أمام محطة مترو سعد زغلول وأمام مستشفى الصدرية مع رصد مخالفات المقاهي وعمل المحاضر اللازمة للمخالفات مع غلقها وقطع المرافق في حالة تكرار الشكاوى، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بشارع السكة الحديد وشارع معهد أمناء الشرطة وبجوار مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل التابعة لحي طره وضرورة المتابعة الميدانية لحالة النظافة بحي حلوان.