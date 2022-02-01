ميريام فارس تفتتح بطولة العالم لـ«فورمولا إي» في السعودية «صور»

افتتحت المطربة اللبنانية ميريام فارس الدورة الثامنة من بطولة العالم لسباق «الفورمولا إي» والتي انطلقت لأول مرة من المملكة العربية السعودية وتحديداً الرياض لتكمل جولتها في العالم.

ميريام تقدم أغنيتها الأمازيغية في الحفل

وقدمت ميريام خلال الحفل لوحات متعددة على المسرح ومن بينها أغنيتها الأمازيغية - المغربية الجديدة «معليش» التي لا زالت من الأكثر شيوعاً على «يوتيوب» في مختلف الدول العربية، الأغنية التي حققت مليوني مشاهدة في يومها الأول وتصدرت لوائح الاستماع على المنصات الرقمية.

انبهار الجمهور بعرض ميريام فارس

فاجأت ميريام الجمهور بأغنية عراقية جديدة قدمتها لأول مرة على هذا المسرح «هذا الحلو» بالإيقاع الجوبي وقد أدتها ميريام مع فرقة طبول عراقية وشاركتهم الاستعراض بقرعها على الطبل، فور غنائها انتشرت الأغنية على جميع مواقع التواصل ولاقى العرض الذي قدمته ميريام استحسان الجمهور والحضور.

ميريام فارس تحيي عيد الحب في تركيا

ومن ناحية أخرى ستلتقي ميريام جمهورها في الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 في 5 فبراير على منصة اليوبيل، وستحتفل بعيد الحب مع جمهورها في إسطنبول في تركيا من خلال حفل غنائي في قاعة تيم شو.

ميريام فارس تحصل على الإقامة الذهبية

وحصلت المطربة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرا على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات حيث أعلنت ذلك عبر حسابها بموقع «إنستجرام»

ونشرت ميريام مجموعة من الصور في دولة الإمارات، وعلقت قائلة: «كلّي فخر واعتزاز بحصولي على شرف الإقامة الذهبية من بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت: «كل الشكر لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وكل الشكر والاحترام لهذا البلد المعطاء حكامًا وشعبًا».