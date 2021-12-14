ميريام فارس لـ«شيرين»: شدة وتزول.. وتصريحاتي عن مصر اقتطعت من سياقها

علقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، حول تخلي نقابة المهن الموسيقية عنها في تصريحاتها عن «نهر النيل» ومساندة النقابة لميريام فارس في تصريحاتها التي وصفها البعض بالمسيئة إلى الجمهور المصري، فذكرت أنها إنها لن ترد على الفنانة شيرين عبد الوهاب بل توجه لها رسالة بمساندتها والوقوف إلى جانبها في أزمتها الأخيرة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

بقول لـ شيرين عبد الوهاب شدة وتزول كلنا معاكي

وأضافت «فارس»: «أنا بقول لـ شيرين عبد الوهاب شدة وتزول كلنا معاكي وكلنا جنبك انتي صوت قوي ولازم ترجعي بقوة لفنك وجمهورك وكلنا بنحبك إحنا عارفين إنك قوية»، موضحًا أن حياة المطربة بشكل عام صعبة للغاية وبخاصة عندما تكون مطربة عفوية مثل شيرين عبد الوهاب لأنها دائما ما تكون تحت المجهر وينتظر البعض منها إساءة التعبير حتى يزايدوا عليها.

وتابعت «اللي حصل مع شيرين زي اللي حصل معايا بالظبط أنا كنت في مؤتمر صحفي لمدة ساعة كاملة لكن بعض الأشخاص اجتزأوا من كلامي مقطع مدته لا تتعدى ثواني واستغلوا المقطع بنشره والمزايدة عليا في الكلام بعناوين عريضة ومهينة»، موضحة أنها لم تقصد الإساءة للشعب المصري فهو من شهد على نجوميتها وانطلاقها، ولكنها كانت تتحدث عن المنتجين ومتعهدي الحفلات في مصر.

هاني شاكر قرر مساندتها بعدما شاهد المؤتمر الصحفي كاملا

أما عن موقف النقابة تجاهها أكدت ميريام فارس أن «الفنان هاني شاكر قرر مساندتي بعدما شاهد المؤتمر الصحفي كاملا تأكد من تصريحاتي عن طريق العديد من الصحفيين ممن حضروا المهرجان وقتها»، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا فنيا لها بمصر، « لما قلت أنا تقيلة على مصر قصدي اني تقّلت عليها كأني بقول لحد أنا تقّلت عليك، أنا نجوميتي عملتها بمصر معقول أتعالى على شعب هو عملني؟!».