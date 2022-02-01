عبدالباسط حمودة: مستعد أعلم «بيكا» في شهر.. وهيفاء وهبي: حمو بريء ودمه خفيف

قال مطرب المهرجانات الشعبية عبدالباسط حمودة، إن مؤدي المهرجانات حمو بيكا شخصية طيبة وخامة جيدة، كما أنه يستطيع تجهيزه وتعليمه خلال شهر فقط، موضحًا أنه دائما يتصل بـ «حمو بيكا»، لكنه يجد دائما هاتف حمو بيكا مغلقا أو لا يقوم الأخير بالرد عليه، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يرفض إطلاق لقب «أفضل مطرب شعبي في مصر» على أي شخص الآن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة «ETC».

ممكن أخلي حمو بيكا مطرب كبير خلال شهر فقط

وأضاف «حمودة»، أن لديه القدرة والتحدي على أن يقوم بتجهيز حمو بيكا، ليصبح مطربا كبيرا خلال شهر وليس مؤديا، «بس بشرط أن يعطيني أذنه، أقسم بالله لهخلي حمو بيكا مطرب شعبي كبير مثل طارق الشيخ ومحمود الليثي وأحمد شيبة» فيما رد حمو بيكا، أنه سيقوم بالتواصل مع الفنان عبد الباسط حمودة، لترتيب موعد للبدء في تعليم الطرب والموسيقى والجرأة على المسرح.

هيفاء وهبي: حمو بيكا بريء ودمه خفيف

فيما أعربت الفنانة هيفاء وهبي، عن إعجابها بشخصية حمو بيكا، «الناس بتحبك يا حمو، عاوزين نشوف إصدارات جديدة من أغانيك، إنت شخص مختلف، مش عاوزاك تركز في الهجوم اللي إنت بتتعرض له، جمهورك كبير وبيحب أغانيك، لأن أغانيك حلوة»، موضحة أن حمو بيكا ذات شخصية مرحة، «بريء ودمة خفيف»، مطالبة نقابة المهن الموسيقية بحل أزمة حمو بيكا وكذلك مؤدي المهرجانات.

لا أفضل غناء المهرجانات لأنها مش استايلي.. بس بحب أسمعها

وأضافت «وهبي»، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أنها تحب سماع أغاني المهرجانات الشعبية، «لكن العتاب على الكلام، ورغم حبي لسماع أغاني المهرجانات الشعبية، إلا أنني لا أستطيع غناءها لأنها مش ستايلي»، موضحة أنها تعيش طوال الوقت في حالة حب، ولم تذكر هيفاء اسم الشخص الذي تعيش معه هي قصة الحب.