الجامعات: إخلاء المدن الجامعية عقب امتحانات التيرم لإجراء صيانة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، موضحين أنها ستنتهي الخميس المقبل بكل الكليات والمعاهد، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري السبت المقبل ولمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري يوم 19 فبراير المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، منوهين بأنه سيتم إخلاء المدن الجامعية بعد انتهاء الامتحانات وفقا لجدول زمني محدد لبدء إجراءات أعمال الصيانة الشاملة لها.

إجازة نصف العام

وأعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن المدن الجامعية تعمل بشكل طبيعي بكامل طاقتها وذلك حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، موضحة أنه سيتم إجراء عمليات الصيانة والأمان خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، وذلك في الفترة التي يعود فيها الطلاب الى منازلهم عادة.

فترة السماح للطلاب

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ستبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري في إخلاء المدن الجامعية تمهيدا لأعمال الصيانة الشاملة لكل مرافقها، مؤكدا أنه سيتم منح فرصة للطلاب لجمع متعلقاتهم وإنهاء كل الإجراءات قبل الإخلاء وأن يتم السماح لهم بالبقاء لمدة 3 أيام بعد الامتحانات، وعدم تحميلهم أي نفقات عن الأيام التي أقاموا بها في المدينة، مؤكدا أن الجامعة وضعت خطة للتطهير والإخلاء شاملة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، مؤكدا أنه سيتم إخلاء المدن الجامعية كافة بعد انتهاء الامتحانات لإجراء أعمال الصيانة لها.