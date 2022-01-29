رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات ووحدات إنتاجية بكليتي الزراعة وطب بيطري

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي الطب البيطري والزراعة، رافقه خلالها الدكتورة أماني عباس، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمود الزعبلاوي، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكليتين.

تفقد قاعات الامتحانات والمدرجات

وشملت الجولة تفقد رئيس جامعة بنها، ومرافقيه قاعات الامتحانات والمدرجات، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، وعدم تبادل الأدوات الشخصية.

كما حرص رئيس الجامعة خلال الجولة على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مشيدا بدور إدارة الكليتين في تحقيق الانضباط والانتظام وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات.

تطوير قاعة المناقشات بالطب البيطري

وخلال الجولة، افتتح رئيس الجامعة، يرافقه عميد كلية الطب البيطري، أعمال التطوير بقاعة المناقشات الجديدة بالكلية، كما تفقد معمل البحوث المركزية، ومركز تميز مسح الملوثات البيئية، بالإضافة إلى تفقده المستشفى البيطري التعليمي، والاطمئنان على توفير الخدمات البيطرية والتحصينات والأدوية، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها.

كما شملت الجولة تفقد رئيس الجامعة يرافقه القائم بعمل عميد كلية الزراعة، مشروع المزارع السمكية، والصوب الزراعية، ووحدة إنتاج نباتات الزينة بالكلية، وأكد على حرص الجامعة على تطوير الوحدات الإنتاجية بكليتي الزراعة والطب البيطري، وتسويق منتجات الكليتين، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.