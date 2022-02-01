بأرباح تصل لـ162 ألف جنيه في العام.. تفاصيل فتح مشروع نسخ المفاتيح

تعد محال نسخ المفاتيح، بأنواعها، من المتطلبات الضرورية في المجتمع، لما لها من أهمية كبيرة، لذا يحتاج السوق المحلي إلى هذا النشاط للارتقاء بهذه التجارة في السوق، لذلك يبحث العديد من الشباب عن دراسة جدوى لفتح مشروع محل لعمل المفاتيح.

وتعد صناعة ونسخ المفاتيح من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي يتم الاحتياج لها في جميع المناطق السكنية، خاصة في ظل الحاجة لها تزامنا مع النمو السكاني المستمر، لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى مشروع السوبر ماركت.

ويهدف مشروع محل نسخ المفاتيح إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج الطلب على هذه الخدمة لانتشار النشاط بصورة ملحوظة داخل السوق المصرية، وكثرة الطلب عليه.

المعدات التي يحتاج إليها افتتاح المشروع

وأوضحت دراسة أجراها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاحتياج المستمر إلي مثل هذه المشروعات، وأضافت أنه كل ما يحتاج المشروع له هو ماكينة مفتاح عادي وكمبيوتر - ماكينة مفاتيح شفرة للسيارات.

ونشرت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة جدوى مشروع محل صناعة المفاتيح، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق استفادة للراغبين في فتح مشروع صغير برأس مال قليل وداخل محلات مساحتها صغيرة وكذلك تلبية احتياجات المواطنين، ولفت جهاز تنمية المشروعات إلى أن احتياجات المشروع تتلخص في الآتي:

شراء مفاتيح خام للنسخ عليها، ميداليات خاصة لوضع المفاتيح بها، ومفاتيح شفرة.

ولفتت الدراسة إلى أن هناك احتياج إلى منتجات النشاط وذلك يرجع إلى إن خدمات نسخ المفاتيح سواء المنزلية او مفاتيح السيارات العادية و المشفرة و شفرات الاسانسير يتم الحاجة إليها دوما، وكذلك زيادة الطلب المتزايد عليها لزيادة أعداد مستخدميها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 157 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها والتي تتلخص في رأس المال المطلوب لبدء المشروع وتقدر وفق الدراسة بـ 57 ألف جنيه.

بقرض بقيمة 100 ألف جنيه.. جهاز المشروعات يمول المشروع

وأوضحت الدراسة التي نشرها الجهاز، إصدار قرض للمستفيد يبلغ 100 ألف جنيه، ويتم معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات لمعرفة كافة الشروط، موضحة أنّ الأرباح خلال العام الأول للمشروع تصل إلى أكثر من 162 ألف جنيه، كما تقدر قيمة المبيعات خلال العام الأول فقط بـ 680 ألف جنيه.