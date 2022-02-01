التونسية أميمة طالب تحتفل بإطلاق ألبوم «أنا شايفاك» من القاهرة

احتفلت المطربة التونسية أميمة طالب بإطلاق ألبومها الجديد «أنا شايفاك»، مساء أمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور صناع الألبوم وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

أميمة تهدي الشعب المصري أغنية

وغنت أميمة عددا من أغنيات الألبوم بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حيث قدمت أغنيات «موسى وفرعون، فيك العبر، قلت مش هتسبني، فيك العبر»، كما أهدت مصر أغنية بعنوان «يا بتوع مصر» التي قدمتها للشعب المصري.

وحرصت أميمة طالب على تحية المخرجة بتول عرفة بعد تعاونها معها في 3 كليبات غنائية، أولهم كليب «مية مية» من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، ألحان سهم وتوزيع توما، وتظهر فيها الفنانة شيماء سيف التي تقدم دور ضرة لبطلة الكليب التي تفاجأ بزواج زوجها عليها.

أما الكليب الثاني بعنوان «معلش سهرناكم»، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع مدحت خميس، ويظهر فيه الفنان مصطفى أبو سريع، حيث يظهر فى دور خادم غرف بأحد الفنادق ومعه أميمة، ويتنكران في شخصيتي رجل أعمال وزوجته بعد ارتدائهما لملابس قاطني الغرفة التي ينظفونها، وينسيان الحنفية مفتوحة حتى تغرق الغرفة، فيضطر الاثنان لارتداء ملابس سهرة ويذهبان للملهى الليلي التابع للفندق، فيما كان الكليب الثالث بعنوان «أنا شايفاك» من كلمات أحمد المالكي، ألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، وشارك الفنان أحمد مجدي في الأداء التمثيلي بالكليب الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي حول فتاة حالمة رومانسية تسعى لمساندة حبيبها لتبني معه حياتهما المستقبلية.

يذكر أن الإعلامية شيرين سليمان هي من قدَّمت حفل إطلاق الألبوم.