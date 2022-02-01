حمو بيكا يوجه رسالة للشباب: بدأت من تحت الصفر.. اتعب واجتهد

وجه مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة دعم للشباب.

وكتب بيكا «بدأت من تحت الصفر لحد ما ربنا كرمني وبقيت بطلع في القنوات وبرنامج تليفزيون وأغاني في مسلسلات، ودي رسالة مني لكل شاب لسه بيبدأ حياته، اتعب واجتهد على قد ما تقدر لحد ما ربنا هيكرمك وتوصل لكل اللي نفسك فيه، بحبكم يا أحسن جمهور في الدنيا كلها.. أخوكم حمو بيكا».

حفلات حمو بيكا في السعودية

وأحيا حمو بيكا مؤخرا سلسلة من الحفلات الناجحة في السعودية، حملت هذه الحفلات لافتة كامل العدد.

وتفاعل الجمهور السعودي بشكل كبير مع بيكا أثناء حفلاته وكانوا يرددون معه جميع أغانيه.

وقف حمو بيكا عن الغناء

وكانت أصدرت نقابة الموسيقيين نهاية العام الماضي، قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات عن العمل وإقامة الحفلات، وكان من بينهم مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

قالت النقابة في بيانها: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمى أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضاف البيان: «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».