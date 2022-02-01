ثلوج خفيفة تغطي جبال سانت كاترين.. والحرارة تسجل 8 درجات تحت الصفر (صور)

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنَّ المحافظة تعرضت ليلة أمس لأمطار خفيفة في رأس سدر وأبوزنيمة، لكن الأمطار سقطت لفترة زمنية بسيطة ثم توقفت دون أن تتسبب في أي سيول أو حوادث.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ السحب غطت سماء كل المدن عدا شرم الشيخ التي كان جوها معتدلًا، موضحًا أنَّ مدينة سانت كاترين سجلت درجة حرارة أقل من الصفر فجر اليوم الثلاثاء، مبينًا أنَّ غرفة العمليات على اتصال دائم بكل المدن لمتابعة الأحوال الجوية

الغيوم والسحب تغطي المدينة

بدوره، أشار اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إلى أنَّ الحرارة انخفضت فجر اليوم عن فجر أمس وسجلت درجة الحرارة فوق قمة جبل سانت كاترين 8 درجات تحت الصفر، ودرجة حرارة قمة جبل موسى سجلت 5 درجات تحت الصفر، أما المدينة نفسها فقد سجلت درجة حرارة واحدة تحت الصفر.

وأوضح أنَّ قمم الجبال المرتفعة تغطيها ثلوج خفيفة، مشيرًا إلى أنَّ الغيوم والسحب مازالت تغطي المدينة بأكملها، ولم تسقط أمطار أو سيول حتى الآن، مبينًا أنَّ رحلات السفاري إلى قمة جبل موسي تعمل بصورة طبيعية ولم يتمّ إغلاق الجبل.

الحماية من أخطار السيول.

بدوره، لفت مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، إلى أنَّ مشروع حماية المدينة من أخطار السيول أوشكت على الانتهاء طبقًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إذ يجرى افتتاح المشروع في العيد القومي للمحافظة، موضحًا أنَّ المشروع ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

ونوه إلى أنَّ المشروع عبارة عن بحيرتين في وادي بعبع سعة التخزين مليون متر مكعب، وسدين وقناة صناعية بطول 6 كيلومترات، مشيرًا إلى أنَّ تكلفة المشروع تقدر بنحو 80 مليون جنيه.