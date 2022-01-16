انتهاء أعمال مشروع حماية مدينة أبورديس من السيول الشهر المقبل

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن وزارة الري والموارد المائية نفذت معظم أعمال المرحلة الثانية من مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول بتكلفة تجاوزت 700 مليون جنيه.

وقال المحافظ في تصريح خاص اليوم لـ«الوطن»، إن المشروعات تشمل مدن نويبع، وطابا، وطور سيناء، وأبورديس، ورأس سدر.

وأوضح المحافظ، أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية افتتح في أكتوبر الماضي بعض مشروعات حماية طابا والطور من أخطار السيول.

مشروع حماية أبورديس من السيول

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، إن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول يتضمن إقامة بحيريتين في وادي بعبع، والذي يعد منبع السيول التي تضرب المدينة.

وأشار إلى إنشاء قناة صناعية بطول 6 كيلو مترات، وعرض 30 مترا، تصل بين بحيرة بعبع حتى مياه خليج السويس.

وأضاف، أن سيول العام الماضي تسببت في أضرار كبير بالمدينة، وأن اللواء خالد فودة محافظ جنوب وجه بضرورة إنشاء بحيرتين جديدتين في وادي بعبع ليصل إجمالي تكلفة المشروع 82 مليون جنيه.

وقال الغمريني، إن الأعمال سوف تنتهي الشهر المقبل تمهيدا لافتتاح المشروع في احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس المقبل.

البحيرات الصناعية

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن البحيرات الصناعية التي جرى إنشائها ضمن مشروع حماية المحافظة من أخطار السيول نجحت في حماية المدن من الفرق لا سيما بحيرة وردان حما منطقة وادي سدر من كارثة، لأنها حجزت أكثر من 500 الف متر مكعب من المياه.

كما حجزت بحيرة أسلا بطور سيناء قرابة 750 ألف متر مكعب من المياه، إضافة إلى 200 ألف متر مكعب في مشروع وادي حبران وميعر بالطور.

وقدم المحافظ الشكر إلى اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية واللواء علاء أبو دنيا مدير عام الشركة، والتي نفذت المشروعات في وقت قياسي قبل الخطة الزمنية المحددة.