سانت كاترين تسجل 10 تحت الصفر.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بسيناء

مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء هي عبارة عن مدينة جبلية مرتفعة عن سطح البحر بمئات الأمتار، يوجد جبال مرتفعة بالمدينة وأشهرها جبل سانت كاترين، جبل موسى، جبل عباس، إضافة إلى جبال أخرى أقل في الارتفاع.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن أعلى قمة جبلية في مصر هي قمة جبل سانت كاترين وترتفع أكثر من 2700 متر فوق مستوى سطح البحر، يليه جبل عباس 2500 متر، وجبل موسى 2400 متر.

وأضاف أنّ هذه الجبال الثلاثة تسجل أقل درجات حرارة في مصر طوال فصل الشتاء، وتتراوح درجات الحرارة بين 10 إلى 7 درجات تحت الصفر.

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن جبل سانت كاترين سجل أقل درجة حرارة في مصر، فجر اليوم السبت، وهي 10 درجات تحت الصفر، بينما سجل جبل عباس 8 تحت الصفر، وجبل موسى 7 درجات تحت الصفر، أما درجة الحرارة داخل مدينة سانت كاترين 4 تحت الصفر.

وأشار إلى أن رحلات السفاري في جبل موسى تعمل بشكل طبيعي يوميًا، إذ استقبل الجبل ليلة أمس نحو 500 سائح من مختلف الجنسيات، بينما السفاري إلى جبل سانت كاترين أو حبل عباس تحتاج إلى تصاريح وموافقات قبل بدء الرحلة.

أشار إلى أن جبل موسى مفتوح أمام الزوار ولم يغلق سوى يوم واحد بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، الأربعاء الماضي.

ويقول الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار سانت كاترين، إن جبل سانت كاترين يبلغ ارتفاعه 2646 مترا، وهو أعلى جبل ارتفاعا في مصر، ويصل الزائر قمة الجبل في حوالي 6 ساعات وصولا إلى آخر قمة الجبل عن طريق مدق.

وأضاف أن هذا المدق الجبلي مهده أحد الرهبان في أوائل القرن العشرين، وعلى القمة يوجد هيكل مكرس لكرامة القديسة كاترين، وهو المكان الذي عثر فيه على رفات القديسة كاترين ومن قمة الجبل يستطيع الزائر أن يرى البحر الأحمر إذا نظر جنوبا أو خليج العقبة إذا نظر شرقا.