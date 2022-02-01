وظائف جديدة في «بنك مصر» .. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن «بنك مصر»، عن فتح باب التقديم لعدة وظائف جديدة في فرع البنك، بمحافظة مرسي مطروح، ووضع البنك، عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف، في إطار سياسية البنك، ويستمر التقديم لمدة 7 أيام، حيث فُتح باب التقديم يوم 30 يناير الماضي، ويستمر حتى 6 فبراير الجاري، من خلال رابط إليكتروني.

شروط الوظائف في بنك مصر:

- أن يكون خريج إحدى الجامعات، أو الأكاديميات «السادات، الحرية»، أو المعهد الكندي العالي.

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس في أي من تخصصات «إدارة أعمال، اقتصاد، محاسبة، تجارة خارجية، بنوك، تجارة دولية، تسويق، إدارة مهمات، علاقات دولية، تأمين، تمويل واستثمار، موارد بشرية، أسواق ومنشآت مالية، إدارة».

- ألّا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان لهذه الوظائف عن 30 سنة.

- أن يكون المتقدم من خريجي دفعات 2017 وحتى 2021

- أن يكون حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.

- أن يُجيد التعامل مع البرامج المكتبية MS Office.

- أن يكون مُلما بمهارات التواصل الفعال.

- أن يكون من المقيمين في محافظة مطروح، ومسجل ذلك في بطاقة الرقم القومي.

- ألّا يكون سبق له خوض اختبارات سابقة في وظائف بنك مصر.

الوظائف المطلوبة:

1- «تلر»: مسئول عن تقديم وإتمام جميع المهام المصرفية المطلوبة والمتنوعة، من «إيداع، سحب، تحويل، استبدال عملات».

- القيام بعمل مراجعات وجرد الخزينة الخاصة به، والتحقق من الأرصدة النقدية، وعمليات الإقفال اليومية، ومعالجة أي فائض أو عجز، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى جودة الخدمة، التي يقدمها البنك للعملاء.

2- خدمة عملاء: يعمل على تقديم كافة الخدمات للعملاء بكل كفاءة، وذلك وفقا للمعايير الخدمية داخل البنك، ويعتبر الخبير المصرفي، المسئول عن تقديم خدمات البنك داخل الفرع و توطيد العلاقات مع العملاء.

- التعرف على احتياجات العملاء، وخلق فرص بيعية تلبى هذه الاحتياجات، وتحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

3- أخصائي تمويل: يعمل على جذب عملاء جدد للبنك، وتحقيق الخطط الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، الاستعلام الجيد عن العملاء، والتأكد من السمعة الجيدة للعميل، وتقييم العميل من ناحية قيمة القرض الذي يستحقه، وإذا كان قادرا على السداد، وذلك لمنع دخول العميل مرحلة التعثر وعدم سداد.

- العمل على زيارة العملاء المتأخرين، من أجل حثهم على سداد الأقساط المتأخرة، وفي حالة عجز العميل عن السداد يتم إعداد تقرير بأسباب التأخير .

4- مسئول مبيعات: تحديد متطلبات وأهداف وسلوك العملاء داخل السوق المحيط، وتصنيف العملاء لتحديد واستهداف الفرص والترشيحات البيعية المناسبة لهم.

- يصبح المسئول عن إتمام العملية البيعية، وذلك بعد استيفاء الحد الأدنى من المستندات المطلوبة، وتوجيه العميل لفرع فى نطاق المنطقة، وذلك بعد التنسيق مع هذا الفرع .

- العمل على توسيع قاعدة العملاء الخاصة بالبنك، والاستمرار فى تقديم خدمة ما بعد البيع، لجميع العملاء.

- القيام بعمليات البيع وتحقيق المستهدف لمنتجات ائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.