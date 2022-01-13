شروط الحصول على قرض من بنك مصر.. يصل إلى 1.5 مليون جنيه

في كثير من الأحيان، يتعرض المواطنين للعديد من المواقف التي تجعلهم يرغبون في جمع مبلغ مالي كبير، لسد احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، سواء كان لرغبتهم في شراء شيء، أو إجراء عملية جراحية لإنقاذ أحد أفراد الأسرة، ما جعلهم يبحثون عن شروط الحصول على قرض من بنك مصر أملا في الحصول عليه لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم.

ويقدم بنك مصر القرض الشخصي لعملائه بعدة برامج مختلفة، ونرصد من خلال السطور التالية شروط الحصول على قرض بنك مصر، والذي يصل قيمته إلى مليون ونصف المليون، وفق خدمة عملاء البنك والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على قرض بنك مصر

- حدد بنك مصر أعلى قيمة للقرض والتي تصل إلى 1.5 مليون جنيه للقطاع العام، وتتراوح من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه للقطاع الخاص.

- يمنح بنك مصر لعملائه أطول مدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، حال تحويل المرتب، و8 سنوات حال تحويل القسط فقط.

- تتراوح مدة تقسيط القرض بين 5 سنوات حتى 8 سنوات للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري.

- يمنح بنك مصر عملائه القرض الشخصي بأقل سعر عائد.

- يوفر بنك مصر القرض الشخصي لعملائه بأقل مصاريف إدارية.

- يمنح بنك مصر لعملائه وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

- لا يفرض البنك على عملائه شرط وجود ضامن للعميل.

- يمنح البنك عملائه إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

- يحرص بنك مصر على إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك مصر

- يجب على العميل أن يقدم شهادة حديثة بمفردات المرتب الخاص به، ويشترط ألا يمر عليها شهرين.

- يقدّم العميل طلب الحصول على القرض.

- يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، ويجب أن تكون سارية.

- إرفاق إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 أشهر.

- يجب على العميل أن يقدّم خطابا معتمدا من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.