طقس الغربية.. مشمس ورياح باردة وترابية والمحافظ يفعّل غرف الطوارئ

شهدت محافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية متنوعة وسوء طقس في ظل هبوب عواصف ترابية باردة، بالتزامن مع سطوع الشمس في بعض الأحيان، الأمر الذي دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة؛ خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة، حال خروجهم من المنازل.

كما تلاحظ انتشار الغيوم والسحب في الغربية في فترات متغيرة؛ مما تسبب في التأثير على حركة النقل والمواصلات مروريا بكافة الطرق الفرعية والرئيسية، الواصلة بين مراكز «زفتي ــ السنطة» و«قطور ــ طنطا» و«المحلة ــ قطور» و«طنطا ــ المحلة» و«بسيون ــ قطور» و«سمنود ــ المحلة»، بالإضافة إلى الطرق المطلة على ضفاف مياه ترع نهر النيل والأراضي الزراعية «طنطا ــ كفرالشيخ» و«المحلة ــ كفر الشيخ».

لجان مرورية لتأمين أرواح المواطنين

في السياق ذاته، أصدر مدير أمن الغربية اللواء هاني عويس، تعليماته إلى العقيد وائل حمودة مدير إدارة مباحث المرور، بتشكيل لجان مرورية من أطقم أمنية ثابتة ومتحركة بنطاق الطريق الزراعي «القاهرة ــ الإسكندرية»؛ لضبط الحالة المرورية، حفاظا على أرواح المواطنين.

كما واصلت الجهات التنفيذية بديوان محافظة الغربية، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى للتأمين أرواح وحياة المواطنين، من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارئ بدواوين المجالس والمديريات لتلقي استغاثات المواطنين، خلال موجة الطقس السيىء والصقيع.

وأعطى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء، باستمرار التعاون مع مسئولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء؛ لحل أي أزمات محتملة خلال موجة الطقس السيىء.

تخصيص 494 معدة وسيارة لكسح مياه الأمطار المحتملة

يذكر أن محافظة الغربية، دفعت بنحو 494 معدة وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة، خلال الساعات المقبلة فضلا عن الدفع بفرق لجان فنية؛ للتأكد من صيانة بلوعات الصرف بكافة الأنفاق الرئيسية والشوارع العمومية بالمحافظة.