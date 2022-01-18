محافظ الغربية: تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام المحافظة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة لتنفيذ إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة على مستوى الوحدات المحلية القروية بنطاق مراكز ومدن طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

الغربية: حملات مكبرة لتطبيق إجراءات ردع المخالفين

كما كلف محافظ الغربية، في توجيهاته إلى مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون.

محافظ الغربية يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

رئيس المحلة يباشر تنفيذ 11 حالة تعدٍ على أراضي زراعية

من ناحية أخرى، باشر اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالتعاون مع مسؤولي وقيادات الوحدات المحلية القروية، وقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

رئيس المحلة: 11 حالة لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه جرى وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 11 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة للمحاسبة قانونيا وردع كافة المخالفين.