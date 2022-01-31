محافظ الغربية يوجه بتطهير خطوط الصرف بقرى مركز المحلة الكبرى

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، توجيهاته إلى اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لمعاينة أزمة انسداد خطوط مياه الصرف الصحي بنطاق قرية البنوان بنطاق مركز المحلة الكبرى.

تطهير شبكات الصرف

كما شدد رئيس المدينة العمالية في تعليماته إلي نائبيه المحاسبين سعد نصر وحيدر عطا الله بالضرورة التنسيق الكامل مع المهندس محمود عاطف نصر مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف للدفع بالسيارات والنافوري التسليك خطوط شبكات الصرف بالمنازل حفاظا على صالح العام للمواطنين.

في ذات السياق باشر نائبا رئيس مدينة المحلة أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف الصحي بالبنوان وتسليك خط الانحدار بقرية دخميس أمام الجمعية الزراعية ووحدة طب الأسرة والمجمع الخدمي.

وأشاد رئيس المدينة، بجهود الفرق الفنية للشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بمهام تسليك خط الانحدار أمام مدرسة الدكتور عبدالمحسن البيلي الإعدادية بالبنوان.

إعلان حالة الطوارئ

من ناحية أخرى اعلن ديوان محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى للتأمين أرواح وحياة المواطنين من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارئ بدواوين المجالس المحلية والمديريات لتلقي استغاثات المواطنين خلال موجه الطقس السيئ والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية الباردة خلال 72 ساعة القادمة.

الجدير بالذكر أن محافظة الغربية أعلنت عن جاهزية ما يقرب من 494 معده وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة والدفع بلجان فنية للتأكد من سلامه تشغيل بلاعات وغطاسات الصرف للمياه بكافة الأنفاق العمومية واهمها الدلجمون زيتونه والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة.