محافظ الغربية يوجه برفع المخلفات دوريا ويتابع مشروع الجامعة التكنولوجية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم، بجولة مفاجئة بمركزي المحلة وسمنود، تفقد خلالها شوارع حي أول وثاني المحلة وسمنود، حيث وجه رؤساء الأحياء والمدن برفع المخلفات بشكل دوري، مع رفع كافة الإشغالات التي تعوق الطريق.

تفقد مشروعات الرصف والإنارة بسمنود والمحلة

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، حيث تابع أعمال تركيب الخط الكوري الجديد الذي سيساهم في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات الصلبة.

واختتمت الجولة بتفقد مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية بهبيت الحجارة بسمنود، والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 63%، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية أبريل 2022.

تفقد الجامعة التكنولوجية بسمنود

جدير بالذكر، أن الجامعة تقع على مساحة 10000 متر مربع تتكون من 3 مبانٍ، الرئيسي ويتكون من طابق أرضي + 3 طوابق علوية، بإجمالي مساحة 2828 متر مربع، ويشمل فصول تعليمية، مدرج دراسي، 2 قاعة دراسية، 8 فصول تعليمية، مكتب، كافيتيريا و2 مصلى، مبنى الورش والمعامل والمقام على مساحة 547.1 متر مربع، ويتكون من 4 ورش، 8 معامل، مخازن وقاعات خدمات، في حين يتكون المبنى الإداري من طابق أرضي + 2 دور علوي، به قاعات شئون إدارية، شئون هندسية، شئون مالية وعيادة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، وإسلام النجار رئيس مركز مدينة سمنود.