محافظ الغربية يوجه بتطبيق إجراءات كورونا.. منها مصادرة الشيشة

وجه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بأهمية التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، لإطلاق سلسلة من الحملات، بهدف متابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وردع كافة المخالفين وتحرير محاضر وغرامات اللازمة علي مستوي الوحدات المحلية القروية بنطاق قري ومراكز المحافظة.

حملات مرورية بشوارع الغربية لمواجهة كورونا

وباشر اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية أعمال النظافة ورفع القمامة بالوحدات المحلية، لقرى ميت الليت ومحلة حسن و طريق «المحلة- دمرو»، برفقه نوابه.

ويأتي ذلك، تزامنا مع حملات لرفع العديد من إشغالات، الباعة والمعروضات بطريق «المحلة- دمرو» والطريق الدائري للمحلة، الذين استغلوا الأرصفة والجزيرة الوسطى بالطرق الرئيسية.

الإجراءات الاحترازية بالمدينة العمالية

كما تتم تطبيق قواعد الغرامات في متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والكافتيريات من خلال مصادرة 6 شيشة، وإعدام 50 كوب زجاجي، و6 قلب شيشة، بنطاق الوحدات المحلية لقرى ميت الليت ومحلة حسن، حفاظا على أرواح وحياة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، تفقد رئيس المدينة العمالية مركز شباب محلة حسن الذى يضم ملعب كرة قدم و مبنى إداري، كما تابع تدشين حمام سباحه جديد لأول مرة بمراكز الشباب، على مستوى مركز المحلة وملعب جديد لألعاب الصالات «كرة اليد والسلة والطائرة».

و أكد رئيس المدينة دعمه الكامل لجميع الفرق الرياضيى التى تمثل مركز الشباب.

جولات مرورية

واختتم رئيس مدينة المحلة جولته الميدانية، بالمرور على نقطة إطفاء و نقطة الشرطة بذات القرية، ووجه مسئولي التفتيش المالي والإداري بديوان مركز المحلة بعمل تفتيش مفاجئ على سجلات الحضور والانصراف، بجميع الجهات التي شملتها الزيارة أسفرت عن تحرير محضر رسمي لإثبات مخالفة ترك عمل لعدد 3 أفراد بمركز الرعاية الصحية الأولية لمحلة حسن وتم إحالتهم للتحقيق.