وفاء عامر تشكر DMC بسبب سناء منصور: لو طلبتني ضيفة في البرنامج هاجي حالا

وجهت الفنانة وفاء عامر، الشكر والتقدير للقائمين على قناة «DMC» وذلك لإتاحتهم مساحة وفرصة للجمهور المصري في مشاهدة الإعلامية القديرة سناء منصور، من خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، مؤكدة أن سناء منصور إعلامية قديرة وعظيمة وتذكرنا دائما بالكلام الراقي.

سناء منصور تمثل شريحة كبيرة في المجتمع المصري

وأضافت خلال مداخلة بالبرنامج، أن الجميع يتعلم من سناء منصور، إذ تمثل نموذجًا لشريحة كبيرة جدًا في المجتمع، كما أن هناك سيدات كثيرة تقلدن ملاحظاتها التي تقدمها من خلال البرنامج، وأعربت سناء منصور عن سعادتها بهذه الكلمات، قائلة: «أشكرك أني أول ما طلبنا منك تعملي مداخلة دخلتي على طول».

فيما ردت الفنانة وفاء عامر: «أقسم بالله لو طلبتي وإنتي معايا حالا على الهواء إني أجي معاكي ضيفة، لأجي حالا ده شرف كبير وعظيم اني يبقى ليكي مكالمة معاكي»، موضحة أن ابنها يبلغ من العمر 19 عاما حصل على مجموع كبير للغاية في الثانوية العامة، لكنه دخل كلية الإعلام بناء على رغبته.

كنت نفسي أبقى أم الدكتور

وتابعت: «أنا كنت هتجنن وحاولت معاه إنه يدخل كلية طب، لما راح قدم في إعلام سبته خالص وكنت زعلانة، وكنت نفسي أبقى أم الدكتور، سيبيه يدخل في الحاجة اللي هو عاوزها، عميدة الكلية بعتتلي صورة ليه من أسبوع مع اتنين طلبة، وقالتلي ابنك من أوائل الدفعة عندي، قالت لي عاوزاكي تفرحي»، مستطردة: «لو سبنا أولادنا يعملوا تحت رعايتنا وتحت عنينا اللي هما عاوزينه أكيد هينجحوا».